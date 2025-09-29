E-day, svátek modelářů 4. října na Zahradě Čech

Zahrada Čech zve 4. října od 9 do 18 hodin na jedinečnou podívanou ze světa plastikových modelů. Součástí je prestižní mezinárodní modelářská soutěž Czech Model Masters.
Návštěvníky čekají tisíce modelů letadel, lodí, diorámat, figur i pozemní techniky, desítky prodejců a vystavovatelů, mistrovské i amatérské soutěže, doprovodný program a občerstvení. Přijďte zažít atmosféru největší modelářské akce svého druhu v České republice. Základní vstupné: Dospělí návštěvníci a děti nad 15 let 200 Kč na den a osobu, děti do 15 let, důchodci, ZTP: 100 Kč na den za osobu. Děti do 6 let mají vstup zdarma. Vstup zdarma na den za osobu je i při zakoupení modelu u vstupu a pro členy BFC a soutěžící modeláře.