Educator a Sev.en Energy vlévají energii do vzdělávání

Průmyslová škola a gymnázium Duchcov se stala pilotní střední školou projektu Educator. Cílem iniciativy je změnit český vzdělávací systém tak, aby odpovídal požadavkům a tempu moderní doby. Generálním partnerem iniciativy je skupina Sev.en Energy.

Studenti i pedagogové dostanou díky projektu šanci využívat moderní technologie ke vzdělávání. Podle zakladatele Educatoru nestačí jen technologie vlastnit, mnohem důležitější je pochopit, jak mohou zjednodušit výuku. „Jsme nezávislá iniciativa, která si dala za úkol posunout český vzdělávací systém a studentský život na vyšší level! Prostřednictvím naší činnosti šíříme osvětu v oblasti efektivního využívání digitálních technologií v rámci vzdělávání, kritického myšlení a práce s informacemi. Ve spolupráci se školami a studenty pořádáme speciální a tematické eventy, které zpestřují často monotónní studentský život. Studentům také poskytujeme komplexní zázemí v oblasti profesního rozvoje,“ představil Educator její zakladatel Tomáš Hart. Sev.en Energy se stala generálním partnerem celé iniciativy nejen v Ústeckém kraji. „Podporujeme technické vzdělávání dlouhodobě. Educator nás ale zaujal tím, že má ambice změnit zastaralý přístup ke vzdělávání, se kterým se současné školství potýká. Projevilo se to v plné míře při letošních opatřeních souvisejících s koronavirem, kdy žáci a studenti zůstali doma a výuka v online prostoru byla pro mnohé pedagogy, ale i studenty nepřekonatelnou komplikací. Od Educatoru si slibujeme, že pomůže přístup ke vzdělávání a způsob výuky změnit,“ uvedla mluvčí skupiny Sev.en Energi Gabriela Sáričková Benešová. Díky Educatoru by studenti duchcovské střední školy měli poznat, jak by také mohlo vypadat vzdělávání 21. století. „Prostřednictvím vzdělávání chceme naučit společnost bezpečnému chování v online prostředí a efektivnímu používání moderních technologií nejen v rámci vzdělávání jako takového, ale také v rámci běžného života. Rozvíjet v lidech pomocí efektivních nástrojů kritické myšlení touhu po nových informacích a chuť se celoživotně vzdělávat. Propojovat vzdělávací instituce, srovnávat kvalitativní rozdíly mezi jednotlivými školami v rámci daného stupně školství. Duchcovská škola je pro nás pilotním projektem mezi středními školami. Vytvořit virtuální učebnu a otevřít pedagogům dveře do online výuky je pro nás výzva,“ doplnil Tomáš Hart. Educator má už za sebou stejný projekt pro základní školy, kdy v ZŠ Neštěmice posunul výuku právě díky nejmodernějším technologiím. Smyslem celého projektu ale není vybavit školy tím nejlepším, co současný trh nabízí. Pedagogové a studenti by se měli naučit v plné míře využívat všech možností, které jim nabízí běžné technologie, ke kterým mají přístup. Tablety, chytré telefony, virtuální prostředí internetu. „S Educatorem už máme v Ústeckém kraji zkušenost v Neštěmicích., kde měl podporu kraje. Jsem rád, že se nyní posouvá ze základního školství na úroveň středních škol. Investice do vzdělávání považuji za ty nejsmysluplnější,“ uvedl náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika. Virtuální učebny by se měla škola dočkat během dvou měsíců. V plánu je také vzdělávání pedagogů a jejich sdílení při zavádění Educatoru na jiné školy.