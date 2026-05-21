Entomolog mosteckého muzea získal dvě ceny v soutěži Czech Nature Photo

Od
redakce HL
-
0
24

Entomolog Oblastního muzea a gelerie v Mostě Pavel Krásenský slaví skvělý úspěch v soutěži Czech Nature Photo. Proměnil dvě nominace v kategorii bezobratlých rovnou ve 3. a 1. místo – zasloužené ocenění fotografické práce za trpělivost a cit pro detail.

„Bylo mi velkou ctí být součástí slavnostního vyhlášení fotografické soutěže Czech Nature Photo (@czechphotocz), které se uskutečnilo v Praze na Hradě. Dvě nominace v kategorii bezobratlí jsem proměnil v třetí a první místo, což mě činí šťastným, stejně tak i to, že jsem se mohl potkat s dalšími skvělými fotografy a prohodit pár slov. Pokud budete mít cestu do Prahy, určitě se na fotografie jděte podívat, jsou skvělé. Vystaveny budou až do 13. září v Tereziánském křídle Pražského hradu,“ řekl ke svému úspěchu Pavel Krásenský a přidal pozvánku na výstavu.

 

KSoutěž a výstava Czech Nature Photo představuje nejlepší snímky přírody celého světa pořízené fotografy z České republiky a Slovenska. Fotografie zaslané do soutěže a následná výstava sestavená z oceněných a vybraných snímků soutěže ukazují unikátní krásu zvířat, rostlin a krajiny. Hlavním cílem soutěže je vzdělávat veřejnost a motivovat ji k ochrany přírody, která nenávratně mizí.

Přihlášené snímky hodnotí renomovaná porota sestavené z odborníků fotografie i vědeckého světa. Společně s českými porotci vždy zasedá jeden až dva zahraniční. Mezi nimi byli například Ami Vitale, Javier Aznar, Rob Cottle, Peter Delaney a Boaz Amidror nebo Bernard Schubert.

Soutěží se ve třinácti kategoriích: Savci, Ptáci, Plazi, obojživelníci a podvodní život, Bezobratlí, Rostliny a houby, Krajina, Zvířata v lidské péči, Série, Cena za nejlepší fotografii české přírody, Urban Wildlife a Zvířata ve svém prostředí, Kreativní vize, Cena „Canon Ochrana vody”.

Titul „FOTOGRAFIE ROKU“ je hlavní cenou soutěže. Uděluje se fotografii, na jejíž výjimečných kvalitách se shodne porota soutěže.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!