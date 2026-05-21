Entomolog mosteckého muzea získal dvě ceny v soutěži Czech Nature Photo

Entomolog Oblastního muzea a gelerie v Mostě Pavel Krásenský slaví skvělý úspěch v soutěži Czech Nature Photo. Proměnil dvě nominace v kategorii bezobratlých rovnou ve 3. a 1. místo – zasloužené ocenění fotografické práce za trpělivost a cit pro detail.
Soutěž a výstava Czech Nature Photo představuje nejlepší snímky přírody celého světa pořízené fotografy z České republiky a Slovenska. Fotografie zaslané do soutěže a následná výstava sestavená z oceněných a vybraných snímků soutěže ukazují unikátní krásu zvířat, rostlin a krajiny. Hlavním cílem soutěže je vzdělávat veřejnost a motivovat ji k ochrany přírody, která nenávratně mizí.
Přihlášené snímky hodnotí renomovaná porota sestavené z odborníků fotografie i vědeckého světa. Společně s českými porotci vždy zasedá jeden až dva zahraniční. Mezi nimi byli například Ami Vitale, Javier Aznar, Rob Cottle, Peter Delaney a Boaz Amidror nebo Bernard Schubert.
Soutěží se ve třinácti kategoriích: Savci, Ptáci, Plazi, obojživelníci a podvodní život, Bezobratlí, Rostliny a houby, Krajina, Zvířata v lidské péči, Série, Cena za nejlepší fotografii české přírody, Urban Wildlife a Zvířata ve svém prostředí, Kreativní vize, Cena „Canon Ochrana vody”.
Titul „FOTOGRAFIE ROKU“ je hlavní cenou soutěže. Uděluje se fotografii, na jejíž výjimečných kvalitách se shodne porota soutěže.