Exkurze TEPLO 2050 nadchly studenty

Od března do komořanské teplárny proudí studenti. V rámci nového vzdělávacího programu TEPLO 2050 si mohou nejen rozšířit své znalosti v oblasti výroby tepla a elektřiny, ale prohlédnout si i samotný provoz teplárny. „Exkurze pořádáme především proto, že neustále hledáme nové budoucí zaměstnance. Proto oslovujeme především střední technické školy. Chceme tu být další desítky let a kvalitní zaměstnance budeme i v budoucnu potřebovat,“ říká Miloslava Kučerová, tisková mluvčí společnosti.

Střední průmyslová škola v Mostě je další školou, která nabídku vzdělávacího programu využila. „Je to fakt zajímavé, líbilo se mi to a nevadilo by mi tady dělat,“ svěřil se se svými pocity po skončení exkurze student druhého ročníku Jaroslav Kostelecký. Jeho spolužák Matěj Kesl k tomu dodává: „Fascinuje mě, jak je to všechno komplexní. Moc nechápu, jak to vůbec někdo mohl vymyslet.“ Zájem o přednášku o technologiích i historii teplárny a především o prohlídku provozu je ze stran škol enormní. Podle učitelů je totiž propojení s praxí pro studenty zásadní. „Dává jim to vlastně spojení teorie s praxí. Když je učíme teorii, tak pak, když vidí tu praxi, lépe pochopí celý ten proces výroby elektrické energie a tepla a technologické procesy, o kterých se učíme,“ vysvětluje učitel Miloslav Klouček, který během prohlídky potkal mezi zaměstnanci také několik absolventů mostecké průmyslovky. „Potkáváme tady absolventy naší školy, jeden z nich nás právě provázel a já osobně tu potkal i některé mé spolužáky, kterých je tu také dost“ usmívá se Klouček.

Pro Michala Antalecze, absolventa této školy a současného zaměstnance teplárny, který studenty provozem provázel, to byla zajímavá zkušenost. „Mohl jsem se podělit o zkušenosti, které jsem zde nasbíral, a říci jim, co jsem se naučil a co jsem zde využil.“