Exponát měsíce v Mosteckém muzeu může inspirovat

Exponát měsíce března v Oblastním muzeu a galerii v Mostě, jsou modely rozhledny Jeřabina – Haselstein. Mohou být inspirací k malému jarnímu výletu do okolí Litvínova. Vybrány jsou dva keramické modely. První zpodobuje rozhlednu v době její výstavby v roce 1884. Stavba byla dřevěná s kamennou podezdívkou a měla podobu hranolové věže. Druhá rozhledna z roku 1929 byla poněkud skromnější, na původním kamenném základě byl vystavěn dřevěný altán. Tyto drobné dekorativní předměty jsou vypáleny z červené jemnozrnné hlíny a opatřeny barevnou glazurou. Nemají žádnou výrobní značku, nelze určit autora ani dílnu, kde vznikly. Datujeme je do poloviny 20. století. Podle starých inventárních čísel je řadíme do původního muzejního fondu. (Instalovala Dagmar Pícová – kurátorka, konzervátorka a restaurátorka OMGM a jsou k vidění v recepci muzea)