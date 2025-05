Feraty na Hněvíně budou náročnější

Horolezečtí nadšenci se mohou těšit ještě letos na nové, náročnější feraty na mosteckém Hněvíně. Na jejich rozšíření získalo město 250 tis. Kč z nadačního příspěvku ČEZ.

Město vyslyšelo hlasy lidí, kteří rádi šplhají a lezou po skalách. V minulých letech vybudovalo feraty ve skalách pod hradem Hněvín. Vzhledem k tomu, že zájem veřejnosti byl značný, rozhodlo se je rozšířit a vybudovat mnohem náročnější stezky. Nové feraty by si měly vyžádat zhruba 1 mil. Kč. Čtvrtinu peněz získá město z dotace. „Feraty se budou realizovat v průběhu letošního roku a předpokládáme, že dokončit v plném rozsahu by se měly někdy na přelomu letošního a příštího roku,“ uvedla mostecká radní Jana Falterová Zudová. „Začnou se budovat po jednotlivých etepách, takže předpokládáme, že některé zprovozníme dřív a jiné později,“ dodala.

Radnice již vyhlásila na nové feraty výběrové řízení. K současným dvěma trasám, které už na Hněvíně jsou, by měly přibýt další tři. „Nebudou to už jen takové hobby trasy jako stávající, ale bude se jednat už o profi feraty, kdy stěny budou kolmé a užijí si je i zkušenější lezci,“ slibuje primátor Marek Hrvol. Všechny tyto trasy by měly vzniknout v části u vodárny pod Hněvínem. Feraty budou zdarma. Zájemci, kteří se na ně budou chtít vydat, si budou muset obstarat pouze nutnou výbavu. „Vybavení si tu nebude možné vypůjčit, každý musí mít své. Vzhledem k tomu, že zájem je ale veliký, nemůžeme vyloučit, že se nedohodneme s provozovatelem hradu například na půjčování popruhů apod.,“ uvedl primátor.

Vybudování ferat by nemělo ohrozit zdejší zeleň. „Při budování tras nebude potřeba nic kácet, jedná se o umístění certifikovaných skob do skály,“ ujistil Marek Hrvol a připomněl, že v minulosti tu ve skále již nějaké trasy a skoby už nadšenci vybudovali. „Trasy tu udělali na černo. Nesplňovaly požadované parametry a kritéria. Museli jsme je proto nechat odstranit. Vše musí být uděláno tak, jak má být. Bude zde platit i provozní a návštěvní řád,“ upozornil.

Město novými feratami rozšířilo další možnosti pro sportování v Mostě. Hněvín je zatím jedinou lokalitou, kde se budou lezecké trasy zdolávat. Možností se ale nabízí do budoucna více. „Teoreticky by se daly další feraty udělat i jinde, například na Špičáku. Zatím jsme o tom ale neuvažovali. Myslím si, že je dobré, aby vše fungovalo v nějakém celku a lidé nemuseli jet někam dál, kde si jen vylezou stěnu a nic jiného,“ je přesvědčen primátor. Nabízí se i otázka, zda by se tento druh sportovní aktivity nedal realizovat i nedaleko mosteckého jezera. I zde se nacházejí skalní útvary. „U jezera Most se s feratami neuvažujeme. Prioritou pro nás je Hněvín,“ uzavřel primátor. Feraty budou spadat pod Sportovní areály Most, a.s.