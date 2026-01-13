Festival IQ Play nabídne zábavu pro malé i velké

Milovníci her, hlavolamů a chytré zábavy se mohou těšit na Festival IQ Play, který se uskuteční 23.–25. ledna v prostorách Scholy Humanitas. Festival pořádá SVČ Smajlík a je určen jak školním skupinám, tak široké veřejnosti.
Festival IQ Play je interaktivní akcí zaměřenou na rozvoj logického myšlení, kreativity a spolupráce. Návštěvníci všech věkových kategorií si budou moci vyzkoušet desítky chytrých her, stavebnic, hlavolamů a logických úloh. Akce propojuje zábavu s učením a nabízí smysluplné trávení volného času pro děti i dospělé.
Program pro školy i veřejnost
Pátek 23. ledna
dopoledne: školní skupiny
15:00–19:00: veřejnost
Sobota 24. ledna
9:00–18:00: veřejnost
Neděle 25. ledna
9:00–15:00: veřejnost
Vstupné
Školní skupiny: 50 Kč / dítě
Veřejnost: 80 Kč / osoba
Děti do 2 let: zdarma
Vstupné se platí hotově na místě a není nutná žádná registrace předem.
Festival IQ Play je ideální příležitostí, jak strávit čas s rodinou, obohatit výuku netradiční formou nebo si jednoduše užít radost z objevování a hraní. Přijďte si pohrát, přemýšlet a inspirovat se!