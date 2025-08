Festival Let It Roll na jezeře Most očima policie

U mosteckého jezera se od 30.července do 3. srpna konal největší festival svého druhu na světě Let It Roll. Jak tuto výjimečnou akci, která v historii města Mostu nemá obdoby, zhodnotila Policie České republiky?

Policisté se intenzivně věnovali dopravní situaci a bezpečnosti všech účastníků silničního provozu během celého konání akce. V širším okolí jezera došlo k úpravě dopravního značení. Na frekventovaných komunikacích byla snížená rychlost a platil zákaz zastavení. Řidiči mohli využívat předem vybudovaná parkoviště, kterých bylo v okolí několik. Policisté nezaznamenali žádné dopravní komplice, a to ani zejména při příjezdu a odjezdu návštěvníků.

Všechny policejní složky byly na pilotní akci u Mosteckého jezera velmi dobře připraveny. Pro policii to byl velký úkol. Desítky policistů, kteří se denně na opatření podíleli, plnili zákonem dané povinnosti tak, aby zajistili veřejný pořádek a bezpečnost všech účastníků. O úspěšnosti akci se vyjádřil také ředitel územního odboru Most pan plukovník Jiří Volprecht: „Na toto rozsáhlé bezpečnostní opatření jsme se důkladně připravovali, přičemž jsme vycházeli ze zkušeností kolegů z Nymburka, kteří zabezpečovali festival na svém území v Milovicích v předchozích 12 ročnících. Opatření jsme však museli přizpůsobit zdejším podmínkám a rizikům, jako je rozsáhlá vodní plocha, složitost příjezdových a obslužných komunikací, blízkost hustě obydlených oblastí apod. Velké poděkování patří všem spolupracujícím subjektům za profesionální přístup, vysokou úroveň spolupráce a komunikaci v rámci opatření.“

Pětidenní opatření proběhlo bez vážnějších problémů a mimořádných zásahů. Přesto se nedá říct, že by se policisté na svých stanovištích nebo v okolí festivalu nudili. Každý den prošlou kontrolou několik stovek vozidel. Od středy, se začátkem příjezdu účastků, do neděle uniformované hlídky řešily 82 přestupků různého charakteru. Ty se týkaly nerespektování dočasného dopravního značení, technického stavu automobilů, ale také požití alkoholu nebo jiné návykové látky před jízdou. Několika přestupků se dopustily osoby, které měly ve svém držení omamnou a psychotropní látku.

Trestných činů zaevidovali policisté celkem 33. Zpravidla se jednalo o přečiny ohrožení pod vlivem návykové látky v souvislosti užitím alkoholu nebo drogy před jízdou. Jedna řidička neměla za volantem co pohledávat, protože měla zákaz řízení. Jeden muž se dopustil výtržnictví. Zabývat se policisté museli třemi činy proti majetku. Na služebně skončil zadržený 35letý muž, který se při hudební produkci pohyboval v crew campu i ve stanovém městečku. Bral asi všechno, co mu přišlo pod ruku. Byly to například sluchátka, nabíječky, oblečení a parfémy. Vše v hodnotě přesahující částku 32 tisíc korun. V šesti případech se policisté zabývali trestnými činy v souvislosti s držením nebo distribucí omamných a psychotropních látek. Jeden z nich byl velmi specifický. Teď už obviněný návštěvník se toho vůbec nebál. Dobrou práci odvedli zejména pracovníci bezpečnostní agentury. Ti totiž reagovali na samolepku s vyobrazeným QR kódem a nápisem „hledáš něco?“ Samolepku, která odkazovala na konkrétní mobilní telefon, umístil v prostorách toalet během své účasti jeden z návštěvníků. S ním si dali pořadatelé schůzku a nezbylo jim nic jiného, než přivolat policejní hlídku. Ta zjistila, že muž za účelem prodeje u sebe přechovával 63 gramů látky s přítomností MDMA a téměř 8 gramů látky s ketaminem.

Vysoká úroveň spolupráce byla mezi složkami Policie České republiky, Okresního státního zastupitelství Most a soudem. V době opatření se podařilo šest spáchaných trestných činů pravomocně ukončit rozsudkem soudu.