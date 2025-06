Festival Let It Roll: Zálohované kelímky, recyklace odpadu i finanční pomoc potřebným

Největší drum & bassový festival na světě Let It Roll, který na přelomu července a srpna proběhne u jezera Most, myslí nejen na obyvatele města a jeho okolí, ale také na společenskou a ekologickou stopu, kterou po sobě zanechá. K tomu přispívají projekty sociální a environmentální udržitelnosti, které se zaměřují na minimalizaci odpadu, upcyklaci použitého materiálu, snižování uhlíkové stopy nebo podporu těch, kteří to nejvíce potřebují.

Na festival Let It Roll přijíždí fanoušci hudebního žánru drum & bass z celého světa, a tak se očekává, že k jezeru Most dorazí až 30 000 lidí. S tím mohou přijít obavy, jak to kolem jezera bude po skončení akce vypadat a co se stane s odpadky, které se během konání nahromadí. Organizátoři festivalu si jsou vědomi své odpovědnosti vůči druhým, a tak nejen odpad, ale další environmentální a sociální témata řeší prostřednictvím různě zaměřených projektů.

Rollin‘ Green zajistí méně odpadu i nižší uhlíkovou stopu

Rollin‘ Green je projekt, který se zaměřuje na proekologické kroky a aktivity, které eliminují negativní dopad na životní prostředí. Jeho hlavním cílem je snížit ekologickou stopu festivalu v místě jeho konání. Minimalizace odpadu, ale i jeho recyklace je hlavní téma, které projekt řeší. „Snažíme se nejvíce minimalizovat ekologickou stopu. Proto výhradně používáme zálohované kelímky na více použití, 100% kompostovatelné nádobí včetně příborů a k nápoje prodáváme bez brček. Velký důraz klademe na třídění odpadu, k čemuž slouží tzv. Green points, což jsou barevně odlišené nádoby na konkrétní typ odpadu,“ představuje některá z opatření Veronika Vrbová, koordinátorka projektu Rollin‘ Green. To, že tento systém skvěle funguje, dokazují i čísla z let 2017, kdy vzniklo celkem 104 tun odpadu, kdežto v roce 2024 to bylo už jen 65 tun. Díky spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou se nám daří naše environmentální cíle naplňovat.

Organizátoři se také snaží o to, aby vyprodukovaný odpad neskončil jen na skládce, ale mohl se dále použít k výrobě něčeho smysluplného. Nově se tak zaměřili na sběr nedopalků, z nichž se bude vyrábět biochar, který mimo jiné slouží ke zlepšení půdy. Některé použité bannery se navíc upcyklují a vznikají z nich reklamní předměty.

Součástí projektu Rollin‘ Green je také snaha o snižování uhlíkové stopy. „Na festival vypravujeme shuttle busy z různých koutů naší republiky i ze zahraničí, podporujeme sdílená auta či půjčování kol,“ doplňuje Veronika Vrbová. Díky spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou se nám daří naše environmentální cíle naplňovat.

Rollin‘ Charity pomáhá potřebným a rozhodnout o nich můžete i vy

Kromě environmentálních témat se organizátoři angažují i v sociální oblasti. Cílem projektu Rollin‘ Charity je přispět ke zlepšení a rozvoji života těch, kteří to nejvíce potřebují a ocitli se z ničeho nic v nouzi. Za dobu své existence festival podpořil již 13 aktivit a rozdělil v nich 360 000 Kč. Finanční prostředky putují většinou do regionu, v němž festival probíhá, a tak v letošním roce chtějí organizátoři podpořit lokální organizaci či projekt přímo v městě Most.

Kam pomoc tentokrát poputuje, budete moct rozhodnout i vy, obyvatelé města. Na webových stránkách města budou uveřejněny informace k anketě, v níž budete moci hlasovat, který projekt, organizace či jednotlivec nakonec pomoc dostane.

Rollin‘ Smart eliminuje rizikové faktory jako dehydratace či poškození sluchu

Nově organizátoři navázali spolupráci s iniciativou Hard&smart, která bude zajišťovat preventivní a intervenční činnost, přičemž se zaměří na vybrané rizikové faktory jako dehydratace či přehřátí, poškození sluchu, rizikový sex či bezpečný návrat domů. K těmto účelům se na festivalu zřídí specializované a intervenční a klidové zóny.