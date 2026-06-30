Film Chica Checa natáčený v Ústeckém kraji se objeví na karlovarském festivalu

Na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary se objeví snímek Chica Checa režiséra Šimona Holého, který se natáčel také v Ústeckém kraji.
V Ústeckém kraji natáčení probíhalo především v Rumburku a Varnsdorfu ve Šluknovském výběžku. Právě zdejší prostředí a atmosféra se staly důležitou součástí filmového příběhu. „O to větší radost máme, že Chica Checa byla vybrána do Hlavní soutěže Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, kde bude mít svou světovou premiéru. Držíme palce celému štábu a těšíme se, až se tento výjimečný film představí festivalovému publiku,“ sdělila Filmová kancelář Ústeckého kraje.
Film vypráví příběh ovdovělé vesnické pošťačky Zdeny, která se snaží splnit poslední přání své matky. Série nečekaných událostí ji však sblíží se synem a otevře otázky, které mohou změnit její dosavadní život. V hlavních rolích se představí Pavla Tomicová a Jan Cina, dále ve filmu hrají například Alexandra Borbély, Alena Doláková či Erwan Kepoa Falé. Film byl podpořen z dotačního výzvy Filmové vouchery v Ústeckém kraji v rámci operačního programu Spravedlivá transformace.
Melancholická komedie Chica Checa o jedné matce, jejím synovi, umírající babičce a záhadné ženě, bude mít po uvedení v Karlových Varech premiéru v českých kinech 20. srpna.