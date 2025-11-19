Filmaři hledají houslový komparz do filmu Mandarinka

Filmaři hledají komparz na na natáčení filmu Mandarinka. Hledají houslistu, violistu – mladého muže ve věku 20 až 30 let. Musí umět opravdu hrát na housle, nebo violu a bude mít text (jednu větu). Natáčení proběhne 25.11. v dopoledních hodinách
v Litoměřicích v interiéru. Honorář je 2 500 Kč za 1/2 denní natáčení.
Pokud máte zájem pošlete e-mail na: filmfaktreality@gmail.com, do předmětu uveďte houslista. Napište věk, jméno a telefonní číslo a přiložte Vaši fotografii. Vybrané komparzisty budou filmaři kontaktovat.
Postupujte výhradně dle uvedených instrukcí (neposílejte zprávy a fotografie do inboxu),filmová kancelář nezajišťuje casting