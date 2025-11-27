Filmaři hledají na 28. listopadu komparz do filmu Mandarínka

Filmaři hledají pro natáčení celovečerního filmu „Ošklivá Mandarínka“ v Teplicích mladé lidi cca 19 – 35 let, muže a ženy pro scénu domácí párty. Natáčet se bude 28. listopadu v interiéru bytu.
Čas: 17h – 21h
Věk: 19 –27 let
Honorář: 800 Kč
Jak se přihlásit: zašlete své fotografie a kontaktní informace na: filmfaktreality@gmail.com
Postupujte výhradně dle pokynů výše popsaných. Filmová kancelář nezajišťuje casting.
O čem je film Mandarínka
Yiou, čínská cellistka, poznala při studiích v Praze svou první opravdovou lásku – slovenskou urbanistku Gretu. Do Číny se vrátit nechce, studentské vízum ji ale brzy končí, a tak jedinou možností, pokud nedostane pracovní vízum, je zažádat o to partnerské. Pro jeho získání musí shromáždit dostatek dokladů o společně sdíleném životě s Gretou. Je jejich láska dostatečně silná, aby překonala takovou zkoušku?