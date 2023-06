Filmaři začnou 9. června natáčet u Repre naostro

Ačkoliv kolem Repre to vypadá, že dlouho očekávaná rekonstrukce začala, není tomu tak. V Repre a jeho okolí se usadili filmaři. V sobotu 9. června začnou natáčet naostro. Kolem kulturního domu vyrostla v těchtodnech řada zajímavých kulis.



„Od 9. do 20. června bude probíhat v bývalém kulturním domě Repre a v jeho bezprostředním okolí na náměstí Velké Mostecké stávky natáčení scén do zahraničního sci-fi seriálu,“ informovala mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová a dodala: „Až do 21. června bude do obchodů a provozoven umožněn přístup koridorem za připravovanou dekorací. K rozsáhlejšímu omezení přístupnosti dané lokality a obchodů dojde pouze ve dnech 9., 12., 13. a 14. června.“

Natáčení mají doprovázet speciální efekty – pyrotechnické výbuchy a kouř. Po dobu natáčení dojde i k omezení provozu parkoviště u finančního úřadu. „Velice si vážíme tolerance a trpělivosti občanů města Mostu, předem se omlouváme za případná omezení a budeme se snažit o co nejhladší průběh celé akce,“ uvedl zástupce filmařů Petr Horák.