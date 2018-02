Finále Zdravé 5 – kuchtíci, hlaste se! Děti opět soutěží o správnou svačinku

Nadační fond Albert vyhlásil celostátní finále soutěže Zdravé 5. Dětské týmy se již pošesté utkají při přípravě správné svačinky. Přihlásit se mohou tříčlenné týmy dětí ve věku od 5 do 15 let z mateřských i základních škol a také děti z dětských domovů, případně jiných organizací nebo volnočasových sdružení. Uzávěrka přihlášek do regionálních kol je 8. dubna.

Do soutěže se mohou zapojit tříčlenné týmy v pěti kategoriích. Soutěžní disciplínou je zdravý a nutričně vyvážený pokrm vhodný jako svačina. Recept společně s fotografiemi z přípravy a předání pohoštění včetně obhajoby výběru obdarovaného mohou týmy v čele s pedagogy přihlásit na www.zdrava5.cz do 8. dubna. Ve finále loňského ročníku zvítězil v kategorii dětských domovů a organizací tým Mosťandy z Dětského domova v Mostě.

Hodnota pokrmu pro čtyři osoby by se měla pohybovat kolem 100 korun. Nákup surovin v této hodnotě pro jeden tým nahradí školám Zdravá 5 pomocí nákupní poukázky do obchodů Albert. Odborná porota bude hodnotit nejen nápaditý recept, složení pokrmu a lákavý vzhled, ale i myšlenku, jak týmy naloží s připraveným pohoštěním. Ze všech týmů přihlášených do regionálního kola vybere 5 nejlepších z každé kategorie z celé České republiky. Ty se utkají ve finále začátkem června v Praze, kdy v porotě zasednou také známé osobnosti. Na celkové vítěze ze všech kategorií čeká i letos speciální zážitková odměna.

Soutěž má i sociální rozměr

Recept soutěžního pokrmu by měl být nutričně vyvážený podle zásad výživového talíře, se kterým se děti seznamují na lekcích Zdravé 5. „Propojení sociálního a výživového tématu je logickým vyústěním klíčových aktivit Nadačního fondu Albert, který se dlouhodobě věnuje podpoře zdravého životního stylu dětí i jejich rodičů a financování projektů vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných skupin,“ doplnila Eva Nepokojová.

Finále Zdravé 5 je vyvrcholením aktivit pod hlavičkou Zdravé 5. Odborní lektoři projektu navštěvují po celý školní rok školky a školy, ve kterých seznamují děti zábavnou formou se zásadami správného stravování. Nadační fond Albert poskytuje školám všechny své projekty zdarma. Více o pravidlech a termínech soutěže naleznete na www.zdrava5.cz.