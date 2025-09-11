Firmám na Ústecku vládne výrobce kancelářských potřeb, živnostníkům truhlářství

V Ústeckém kraji získala titul Volkswagen Firma roku 2025 společnost HIT OFFICE, výrobce papírových obalů na potraviny a výrobce archivních a kancelářských potřeb. Mezi živnostníky titul MONETA Živnostník roku 2025 Ústeckého kraje vybojovala Hana Křížková, která se věnuje zakázkové výrobě nábytku, dveří, oken a venkovních prvků.
Oborem vítězné živnostnice Hany Křížkové je truhlařina, konkrétně zakázková výroba veškerého nábytku z masivu i lamina, dveří a oken, včetně renovací a replik dle požadavků památkářů. Dále výroba venkovních prvků, jako jsou ploty, pergoly, altány, infotabule, turistická posezení a fotopointy. A v neposlední řadě výroba a prodej českých kotevních patek určených pro pergoly, altány a jiné konstrukce. „S pomocí dvou šikovných řemeslníků a mého syna pokračujeme v tom, co můj manžel budoval, s respektem ke kvalitě a poctivému řemeslu. Rozvíjíme nové směry, zakázky i spolupráce,“ říká Hana Křížková. Zákazníky jsou soukromé osoby, firmy, ale i obce a veřejné instituce. Zakládá si na osobním přístupu, férové komunikaci, precizní práci a dodržování termínů. Každý́ projekt řeší individuálně, s ohledem na přání zákazníka i technické možnosti. Zvládá netypické požadavky, historické renovace a spolupracuje s památkáři. Dlouhodobým cílem je, aby živnost mohli jednou s hrdostí převzít synové. Nejstarší už pomáhá, druhý se učí truhlářem a třetí se na to těší.
„Cesta podnikatele není vůbec jednoduchá. Nejde jen o nápad, ale každodenní úsilí a odvahu a schopnost překonávat překážky. O to více mě těší, že krajským vítězem se stala paní Hana Křížková, která všechny tyto hodnoty naplňuje a je inspirací pro ostatní podnikatele,“ uvedl za porotu Martin Kočiš z MONETA Bank.
Stříbro získala Petra Valešová, která se věnuje zakázkové výrobě z kůže. Na třetím místě se umístil Jaroslav Durček, výrobce a prodejce masných výrobků podle tradičních receptur.
Vítězná firma HIT OFFICE je výrobcem papírových obalů na potraviny, včetně papírových kelímků a víček. Zároveň vyrábí archivační a kancelářské potřeby. Díky kvalitní produkci, spolehlivosti a dobrým vztahům s obchodními partnery se firma v oblasti archivace a kancelářských potřeb stala lídrem v České republice a na Slovensku a v evropském srovnání se řadí na přední příčky trhu. „Vsadili jsme na ekologické a plně recyklovatelné výrobky. Vsadili jsme na udržitelnost. Většina našich výrobků je plně recyklovatelná, kompostovatelná a neobsahuje žádné plasty,“ říká jednatel společnosti Martin Šťastný. Zákazníky jsou výhradně velkoobchody, v Česku a na Slovensku jich zásobuje více než 400. Jako první na trh společnost uvedla papírový kelímek bez plastů, který představila na veletrhu v Norimberku a měl velký ohlas. Dále mezi prvními výrobci v Evropě uvedla na trh obaly bez plastů s tukovou bariérou, které jsou certifikované a vhodné pro mastné a vlhké potraviny. Jako hlavní cíl si společnost stanovila obrat 400 milionů korun.
„HIT OFFICE je společnost, která jde napříč generacemi. Má silné portfolio vlastních výrobků a nezaměřuje se jen na český trh, ale dokáže exportovat své výrobky i do zahraničí,“ okomentoval vítěze za porotu Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen.
Druhé místo obsadila společnost STRIX Chomutov věnující se sanaci skal, svahů a rozvoji aplikované geotechniky. Bronz si odváží firma Infinity Energy vyvíjející on-line software pro zubaře.
Vyhlášen byl rovněž vítěz doprovodné kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař. Srdcař patří k živnostníkům, kteří svou prací žijí a dělají ji s láskou, poctivostí a odhodláním, zanechávají stopu nejen ve svém oboru, ale i v lidech kolem sebe. V Ústí nad Labem získala toto ocenění Petra Valešová věnující se zakázkové výrobě z kůže.
Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží Volkswagen Firma roku 2025 a MONETA Živnostník roku 2025 se uskuteční 11. prosince na pražském Žofíně.
„Stavíme lepší místo pro život i pro podnikání, a to s i ohledem na principy udržitelnosti. Ty hrají v našich projektech stále důležitější roli. Skupina VINCI Construction CS je proto letos znovu partnerem celorepublikové soutěžní kategorie Udržitelné podnikání roku. Těšíme se, že se stejně jako při premiéře sejde celá řada nápadů a řešení, které díky udržitelnosti a moderním technologiím dávají živnostníkům a firmám nové možnosti rozvoje a zároveň zlepšují životní prostředí,“ říká Iveta Štočková, tisková mluvčí Skupiny VINCI Construction CS.
Volkswagen Firma roku 2025 Ústeckého kraje:
1. HIT OFFICE, s.r.o. – výrobce papírových obalů na potraviny a výrobce archivačních a kancelářských potřeb (Teplice)
2. STRIX Chomutov, a.s. – sanace skal, svahů a rozvoj aplikované geotechniky (Chomutov)
3. Infinity Energy, s.r.o. – vývoj a dodávka moderního softwarového řešení pro zubní ordinace a kliniky (Ústí nad Labem)
MONETA Živnostník roku 2025 Ústeckého kraje:
1. Hana Křížková – zakázková výroba nábytku, dveří, oken a venkovních prvků (Kryry)
2. Petra Valešová – zakázková výroba z kůže (Ústí nad Labem)
3. Jaroslav Durček – výroba a prodej masných výrobků podle tradičních receptur (Litoměřice)
MONETA Živnostník roku Srdcař 2025 Ústeckého kraje:
Petra Valešová – zakázková výroba z kůže (Ústí nad Labem)
Ekonomicky nejúspěšnější firma roku 2025 Ústeckého kraje:
STRIX Chomutov a.s. – sanace skal, svahů a rozvoj aplikované geotechniky (Chomutov)