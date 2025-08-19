Fluoritové Jeskyně pod Sněžníkem na Děčínsku se mimořádně otevřou zájemcům

Možnost prohlídky přírodní památky Jeskyně pod Sněžníkem v bývalém fluoritovém dolu na Děčínsku nabídne zájemcům Správa jeskyní (SJ) ČR. Společně se Správou Národního parku České Švýcarsko správa jeskyní již letos jednu prohlídku uspořádala, a to při příležitosti 25. výročí vzniku národního parku.
Pro značný zájem správa jeskyní nyní počet prohlídek rozšiřuje. Mimořádné vstupy do podzemí jsou naplánovány ve středu 20. srpna 2025 v 11:00 a 13:30. Prodej vstupenek je pouze předem přes internet, na místě to nebude možné. Kapacita je z důvodu ochrany vzácného podzemí omezena na 20 osob v jedné prohlídce.
„Správa jeskyní ČR má tuto cennou lokalitu s krystaly fluoritu svěřenou do péče, ale dosud byly možné exkurze jen pro předem objednané odborné skupiny. Přišlo nám to jako škoda to takto omezovat a chceme nabídnout možnost si místo prohlédnout i zájemcům z řad veřejnosti,“ říká ředitel SJ ČR Milan Jan Půček.
„Průvodcované prohlídky fluoritových jeskyní pod Děčínským Sněžníkem nabídnou návštěvníkům nejen nevšední, ale také naučný vhled do geologické minulosti Labských pískovců,“ říká ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Petr Kříž. “Velice mne těší, že se v rámci spolupráce se správou jeskyní podařilo najít provozní řešení, díky kterému se bývalé důlní dílo nyní může otevřít také širší veřejnosti. Věřím, že o podzemí naší krajiny bude trvale velký zájem,“ doplňuje.
Pokud se na někoho tentokrát nedostane, nemusí zoufat. Další mimořádné prohlídky Jeskyní pod Sněžníkem jsou naplánovány na první soboty podzimních měsíců – 6. září a 4. října. Nutná je fyzická kondice a dostatek času, přístup k jeskyni je 2,6 kilometru pěší chůze od parkoviště v obci Sněžník. Délka trasy v podzemí je přibližně 650 metrů, zájemci ji s výkladem průvodců absolvují za zhruba 90 minut.
Je dobré se také dobře obléci, teplota v podzemí je osm stupňů Celsia. Zapůjčení přilby a čelového světla je v ceně vstupného. „Doporučujeme ale si přinést rukavice, pevnou obuv a starší oděv k ušpinění,“ radí odborný náměstek ředitele SJ ČR Vratislav Ouhrabka.
Přírodní památka se nachází v CHKO Labské pískovce, na jižním svahu Děčínského Sněžníku s oblíbenou kamennou rozhlednou, severně od města Jílového na Děčínsku. Památka byla vyhlášena 10. prosince 1998 a má rozlohu necelou desetinu hektaru. Předmětem ochrany je systém podzemních přírodních pseudokrasových dutin, spojený s fluoritovou mineralizací. Výskyt fluoritu v této oblasti objevil v roce 1906 geolog Josef Emanuel Hibsch (1852-1940). Rozsáhlejší geologický výzkum se uskutečnil až v 50. letech 20. století. Chvíli na to již začala jeho těžba, která s přestávkami vydržela až do roku 1993. Pseudokrasové dutiny nemají přírodní propojení s povrchem, přístup je skrze lidmi vyražené štoly.
Vstupenky pro prohlídku 20. srpna v 11:00 jsou k získání na webu Jeskyně pod Sněžníkem – 20.08.2025 11:00 Vstupenky pro prohlídku 20. srpna v 13:30 zde. Další informace o Jeskyni pod Sněžníkem lze najít na webu www.caves.cz/podsneznikem.
Správa jeskyní ČR vznikla v roce 2006 jako příspěvková organizace rezortu Ministerstva životního prostředí ČR. Její součástí se stalo 14 zpřístupněných jeskyní. V Čechách to jsou Bozkovské dolomitové jeskyně v Podkrkonoší s největším podzemním jezerem Čech, Koněpruské jeskyně na Berounsku s mimo jiné středověkou penězokazeckou dílnou a v tuzemsku první zpřístupněná Chýnovská jeskyně na Táborsku. V Olomouckém kraji zvou zájemce zdobné Javoříčské jeskyně a již Kromaňonci osídlené Mladečské jeskyně u Litovle, na Jesenicku mramorové jeskyně Na Pomezí a jeskyně Na Špičáku se srdcovými chodbami. Na Přerovsku lákají hydrotermální Zbrašovské aragonitové jeskyně. Pod Pálavou zaujme „korálová“ jeskyně Na Turoldu v Mikulově. V Moravském krasu lze kromě Punkevních jeskyní s propastí Macocha a plavbou po ponorné řece navštívit i barevně zdobnou jeskyni Balcarka, Kateřinskou jeskyni s největším tuzemským přístupným podzemním dómem, Sloupsko-šošůvské jeskyně s nejdelší prohlídkovou trasou a u Křtin Výpustek, kterým se doslova prohnaly dějiny. O aktuálním dění SJ ČR informuje na webu www.caves.cz.