Milovníci folkové hudby si v létě opět přijdou na své. Folkový Most se uskuteční v pátek 17. srpna od 16:30 do 22 hodin již podruhé v letním amfiteátru na Benediktu. Během pozdního odpoledne a večera postupně vystoupí Stráníci (od 16:30 do 17:15 hodin), Taxmeni (od 17:45 do 18:30 hodin), Věra Martinová (od 19:10 do 20:10 hodin) a Žalman a spol. (od 21 do 22 hodin).Vstup zdarma.