Formule budoucích inženýrů z celého světa si to rozdají na polygonu

V sobotu 5. srpna vyvrcholí na plochách polygonu mosteckého autodromu soutěž Formula Student pro týmy studentů technických vysokých škol z celé Evropy i zemí dalších kontinentů. Mezinárodní závody formulí sestrojených univerzitními týmy z celého světa se do areálu autodromu vracejí už potřetí, premiéru měly v roce 2015. Česká republika hostí celosvětové klání popáté, první dva ročníky se uskutečnily na letišti v Hradci Králové.

Zázemí polygonu a jeho tréninkové moduly jsou ideálním místem setkávání těchto početných týmů studentů, které stojí za vývojem „miniformulí“, jež jsou poměrem váhy a výkonu srovnatelné s Formulí 1. „Očekáváme příjezd více než 800 studentů a jejich doprovodu. V pátek 4. srpna jsou na programu technické disciplíny, které jsou volně přístupné divákům. V sobotu 5. srpna se pak uskuteční oblíbený závod endurance, tedy vytrvalostní závod formulí na 22 km po handlingové dráze polygonu,“ upřesnila eventová manažerka společnosti AUTODROM MOST Veronika Raková.

Zadáním soutěže Formula Student je vývoj vozu formulového typu pro víkendového neprofesionálního závodníka. Soutěž je často označována jako inženýrská, což odráží její filosofii: vytvořit studentům prostředí pro jejich rozvoj během studia a zlepšit jejich přípravu na praxi. Z toho důvodu týmy nesoutěží pouze na trati, ale také před odbornými komisemi, které prověřují jejich vozy z hlediska technické vyspělosti, ceny i prodejního potenciálu.

„Studenti se k nám začali sjíždět už 1. srpna, stejně jako loni kempují pod stany v areálu polygonu. Po celý týden je areál zdarma otevřený i veřejnosti, mohou sledovat soutěž, ale využít i naši motokárovou dráhu či dětské dopravní hřiště,“ doplnila Raková.

Studenti technických univerzit soutěží v konstrukci formulí již od roku 1981, kdy ve Spojených státech vznikla Formula SAE. Do Evropy se soutěž dostala koncem 90. let, kde se jezdí na okruzích jako je Hockenheimring nebo britský Silverstone, a to pod názvem Formula Student. Soutěž Formula Student Czech měla premiéru v roce 2013, jejím generálním partnerem je společnost ŠKODA AUTO.