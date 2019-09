Fotbalová Souš dnes slaví sto let, přidte slavit!

FK Baník Souš zve dnes, v sobotu 21. září, bývalé hráče, trenéry, funkcionáře, rodiče hráčů, sponzory na oslavu 100 let založení klubu.

Návštěvníky čeká několik zajímavých utkání, bohatý doprovodná program, hudební vystoupení skupiny Sortiment, občerstvení a hlavně hodně zážitků a skvělé zábavy. Oslavy začínají v 9 hodin Satelitním turnajem mladších přípravek, následuje Mistrovské utkání mladší žáci – OFS Teplice, Mistrovské utkání starších přípravek, Mistrovské utkání žáků OFS Most, Utkání staré gardy Souše hráčů 35 – 50 let, Utkání staré gardy Souše hráčů nad 50 let a Utkání žen s Městským divadlem Most, Utkání Fans klub – FK Baník Souš. Zápasy uzavře v 17 hodin Mistrovské utkání A mužstva – Divize.