Plovoucí fotopoint s nápisem Most, který ozdobí olympijský festival na jezeře Most, zůstává zatím mimo zraky návštěvníků. Je schovaný v zátoce a připraven připlout do olympijského dění v pravou chvíli.

Schovaný je zatím i nové molo ve tvaru olympijských kruhů. Rovněž doputuje k hlavní pláži těsně před vypuknutím festivalu.