FUNpark zabodoval na plné čáře

Hlas veřejnosti vynesl mostecký FUNpark – 3D bludiště s rozhlednou na první místo v kategorii dřevěné konstrukce – realizace ankety Dřevěná stavba roku 2020, kterou pořádá Nadace dřevo pro život. Srdce veřejnosti si mostecký FUNpark získal už v roce 2018, kdy obsadil ve stejné anketě první místo, tehdy ještě v kategorii návrhů dřevěných staveb.

Letos se konal jubilejní, již desátý ročník ankety. Zapojilo se do něho 99 dřevěných staveb a 20 dřevěných zajímavostí. Těm všem poslala široká veřejnosti více než 56 tisíc hlasů. Mezi vítěznými díly jsou hřiště, rozhledny, rodinné domy, roubenky i dřevěné interiéry. Soutěž byla rozdělena do devíti kategorií, do všech se mohla zapojit svým hlasováním veřejnost, v pěti z nich hlasovali odborní porotci.

Letos se rozhledna FUNparku umístila také na pěkném druhém místě v anketě Rozhledna roku, kterou vyhlásil Klub přátel rozhleden, kdy pro ni hlasovalo 478 lidí.