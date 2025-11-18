Gigant mezi jeřáby operoval v Litvínově. Zastřeší novou plaveckou halu

Stavbaři sdružení Metrostav CZ a OHLA ŽS dokončují zastřešení nové plavecké haly v Litvínově. Na zvedání devatenáctimetrových Spiroll panelů o hmotnosti šestnáct tun musel být nasazen největší jeřáb v České republice. Obří stroj bude na místě pracovat asi deset dní, kdy bude objekt kompletně zaklopen. Do konce roku pak má být dokončena závěrečná fáze hrubé stavby. Budova nabídne závodní bazén se špičkovým zázemím i moderní sportovní a relaxační prostředí pro širokou veřejnost.
„Kvůli zajištění stání jeřábu byla nutná i úplná uzavírka přilehlé komunikace III/0138. Aby konstrukce unesla extrémní zatížení a byla zcela stabilní, vrtali jsme do skalního podloží. Kvůli svažitému terénu je zatížení jeřábu přenášeno prostřednictvím speciálně navržených železobetonových patek založených na sedmnáctimetrových mikropilotech. Jen montáž jeřábu trvala téměř dva dny. S tak mimořádnou délkou střešních panelů a sklonem terénu si mohl poradit jen největší jeřáb v Česku,“ říká Petr Lohniský, vedoucí projektu ze společnosti Metrostav CZ.
Nová třípodlažní plavecká hala vzniká v areálu letního koupaliště u architektonicky unikátního objektu Koldomu a nahradí původní provozní objekt. Přízemí zahrnuje technické zázemí, strojovny, šatny a propojení s letním koupalištěm. Druhé nadzemní podlaží tvoří hlavní závodní plavecký bazén o délce 25 metrů, který splňuje parametry pro oficiální soutěže. Najdete tu ale i rekreační bazén s vodními atrakcemi a dětské brouzdaliště. Třetí podlaží je vyhrazeno pro wellness centrum se třemi saunami, parní kabinou, vířivkou, ledovačem, Kneippovým chodníkem a dvěma cvičebními sály.
Stavba je technicky i logisticky mimořádně náročná – kombinuje instalaci velkoformátových konstrukcí, složitou bazénovou technologii, precizní hydroizolaci i nadstandardní vzduchotechniku. Založení nové stavby v lednu 2025 zkomplikoval nepřesný inženýrsko-geologický průzkum. Během výstavby se ukázalo, že pod stavbou se nachází hluboké vrstvy pískových sedimentů v kombinaci s podzemní vodou, což vedlo k nutnosti přepočítat statiku založení objektu. Protože je objekt navržen ve spolupůsobení plošného a hlubinného založení, bylo nutné stabilizovat zemní pláň štěrkovou sanací, aby se zvýšila její únosnost.
Architektonické řešení vychází z červenobílé funkcionalistické tradice města, kterou připomíná horizontální červená linka oddělující podlaží, bazénovou halu prosvětlují šestimetrová hliníková okna. Nosnou konstrukci tvoří vodotěsný železobeton typu „bílá vana“, který zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti průsakům. Vzduchotechnika je navržena s antikorozní ochranou a udržuje optimální vlhkost kolem 65 procent, aby se předešlo korozi a degradaci konstrukcí. Součástí projektu je také ekologický systém hospodaření s dešťovou vodou – ta se bude shromažďovat v retenční nádrži o objemu 60 kubíků a po úpravě bude využívána jako užitková. Vytápění zajišťuje napojení na městský horkovod, který minimalizuje energetickou náročnost provozu.
„Jsem nesmírně ráda, že projekt nové plavecké haly v Litvínově pokračuje podle plánu. Od začátku jsme si byli vědomi technické náročnosti stavby, zejména kvůli složitému geologickému podloží a specifickým požadavkům. Ale díky skvělé spolupráci s odborníky a firmami, které se podílejí na realizaci, se podařilo překonat i tyto složité výzvy. Město tak získá zařízení, které bude nejen skvělým zázemím pro naše sportovce a plavce, ale i místem pro aktivní odpočinek a relaxaci pro všechny obyvatele. Věřím, že tento nový a moderní komplex bude významně přispívat k rozvoji nejen našeho města, ale i celého regionu,“ dodává k výstavbě starostka města Litvínov Kamila Bláhová.
Do konce roku 2025 je v plánu dokončení hrubé konstrukce, aby v lednu mohly začít práce v interiéru. Zkušební provoz je plánován na září 2026. Projekt aktuálně v celkové hodnotě cca 380 milionů korun financuje město Litvínov s dotací 120 milionů korun z Národní sportovní agentury. Nová plavecká hala se stane důležitým centrem aktivního života ve městě a nabídne obyvatelům Litvínova i okolních obcí moderní zázemí pro sport a celoroční volnočasové vyžití.