Gymnázium a střední technická škola v Mostě získají nové moderní technologie

Ústecký kraj byl úspěšný v žádostech o dotaci z IROP, které poputují na projekty týkajících se středních škol a zlepšení vzdělávací infrastruktury. Vylepšení se dočká také mostecké gymnázium nebo střední technická škola ve Velebudicích.

Celkové předpokládané náklady na 1. etapu projektu Konektivita, KW, SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji činí 110 milionů korun, výše očekávané dotace z IROP je 85 590 000 korun. Termín realizace je od dubna 2023 do srpna 2024. Do 1. etapy projektu jsou zařazeny Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany, Podkrušnohorské gymnázium Most, Střední škola technická Most a Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola Varnsdorf.

„Cílem projektu je zlepšení vzdělávací infrastruktury na středních školách v Ústeckém kraji. Dojde k zásadnímu zkvalitnění vnitřní konektivity (síťové infrastruktury) na páteřních školách Ústeckého kraje. Realizací bude naplněn současný standard pro konektivitu škol. Zvýší se odolnost školy vůči aktuálním negativním hrozbám a dojde k výraznému pokroku v oblasti inkluze a digitálního zázemí pro výuku. Předmětem projektu je kompletní obnova digitálního vybavení, pořízení zejména serverů, diskových polí, agregačních a přístupových switschů, wifi přístupových bodů, firewallů, strukturované kabeláže a obslužného softwaru, dále instalačních, konfiguračních a projekčních prací. Díky těmto novým technologiím dojde k zefektivnění a zkvalitnění výuky, k rozvoji inovativních metod a forem vzdělávání,“ upřesnil cíle projektu Michal Kučera, radní Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, zemědělství a rozvoje venkova.

Ústecký kraj získá dotaci také na realizaci 2. etapy projektu Konektivita, HW, SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji. Předmětem je kompletní obnova digitálního vybavení na Střední odborné škole energetické a stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole Chomutov a Střední škole technické, gastronomické a automobilní Chomutov. Celkové náklady projektu činí 96 436 000 korun. Výše očekávané dotace z IROP je 79 263 000 korun. Termín realizace je od října 2023 do prosince 2024.