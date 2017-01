Halový memoriál Vlastimila Bernase patřil týmu Gamblers Most

Sportovní hala v Mostě hostila o druhý vánoční svátek tradiční turnaj v halové kopané memoriál Vlastimila Bernase, jehož pořadatelem je klub FC H Most.

V turnaji se představilo šestnáct týmů a z vítězství se po dramatickém finále a následném penaltovém rozstřelu radoval celek Gamblers Most. Ten porazil tým Krstný syni. Bronz vybojovalo mužstvo Vamiro, které v rozhodujícím utkání porazilo Partizán Most. Výsledek jednotlivých zápasů:

Finále: Gamblers Most – Krstný syni 1:0 po penaltovém rozstřelu. O 3. místo: Vamiro – Partizán Most 2:0. Výsledky semifinále: Krstný syni – Partizán Most 2:1, Gamblers Most – Vamiro 1:0. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Michal Macháček z vítězného Gamblers Most. Nejlepším střelcem se stal Dominik Nobst z týmu Vamiro a nejlepším brankářem byl vyhodnocen Kamil Weisser z celku Krstný syni.

Konečné pořadí turnaje: 1. Gamblers Most, 2. Krstný syni, 3. Vamiro, 4. Partizán Most, 5. – 8. FC Juniorsko, Paradise, Gamblers Juniors, Inseminátor FC II., 9. – 16. Alergismus, Hyeny, FC H Most, GMS Most, Inseminátor FC, FC Internazionale Teplice, FC H Most stará garda, Sporting Club.