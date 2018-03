Hamerskou školu ovládla exotika

Střední odborná škola v Litvínově-Hamru opět připravila prestižní regionální soutěž Junior 2018. Letošní ročník probíhal 28. března. Svůj um předvedli žáci oboru kadeřník a krejčí. Tématem 19. ročníku kadeřnické žákovské soutěže, do které bylo přihlášeno jedenáct škol, byl karneval v Riu. Šestnáctý ročník krejčovské soutěže s názvem Slet krásných čarodějnic byl rozdělen do kategorie Rej masek a Pracovní oděvy. Do této soutěže se přihlásilo pět škol.

Účesy v karnevalovém duchu ohodnotila odborná porota včetně Petry Měchurové, která jako první žena na světě získala významnou cenu AIPP Grand Trophy a mnoho dalších ocenění, Andrey Joskové, která je již dvacet let ambasadorkou L´oreal Professionel a členkou národního kreativního týmu L´oreal. Dále v porotě zasedl David Sýkora, majitel adeřnického ateliéru David v Mostě a Gabriela Kejmarová, pravidelná účastnice Trend Vision Awards a Czech and Slovak Hairdressing Awards, kde umisťuje na předních příčkách.

V odborné porotě krejčovské soutěži byli majitel ateliéru Moravec v Teplicích, Lenka Rezková, majitelka krejčovského salonu Femme Fatale v Mostě a Jana Kohoutová, dlouholetá odbornice v krejčovském oboru.

OBOR KREJČÍ 1) kategorie Rej masek 3. Dominik Vondra SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov-Jirkov

Hana Heczková SOŠ služeb a cestovního ruchu Varnsdorf 2. Beáta Procházková OA a SOŠ generála Františka Faitla Louny 2. Kristýna Haizlerová a Markéta Horáková SOŠ Litvínov-Hamr 1. Laďka Šlégrová a Nikol Pospíchalová SŠ obchodu a služeb Teplice

2) kategorie Profesní oděvy 3. Kristýna Drašarová SŠ obchodu a služeb Teplice 2. Pavel Giňa SOŠ Litvínov-Hamr 1. Eliška Hrubešová SOŠ služeb a cestovního ruchu Varnsdorf

OBOR KADEŘNÍK 1) laická porota 3. Tereza Bruschová SOŠ Litvínov-Hamr 2. Květa Svobodová SOU Hluboš 1. Martina Žižková Severočeská SŠ Ústí nad Labem 2) speciální ocenění Petry Měchurové

Nikola Jonášová SOU Sedlčany 3) odborná porota 3. Klára Smutná Střední škola gastronomie a služeb Liberec 2. Tereza Bruschová SOŠ Litvínov-Hamr 1. Martina Žižková Severočeská SŠ Ústí nad Labem