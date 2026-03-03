Hana Aulická Jírovcová: „Hněvín jako turistický magnet? Hotelové pokoje nejsou luxus, ale investice do jedné z tváří Mostu“

Jak to vidí s rekonstrukcí hotelových pokojů na hradě Hněvín
Hana Aulická Jírovcová, zastupitelka města Most (SMM)
„Hrad Hněvín je pro Mostecké víc než jen stavba na kopci. Je to symbol, ikona a tvář města. Přesto se nedávno na sociálních sítích strhla lavina kritiky kvůli plánované rekonstrukci tamních hotelových pokojů. Odpůrci šermují částkou 36 milionů korun a mluví o vyhazování peněz. Jenže při bližším pohledu se ukazuje, že jde o investici, která může Mostu konečně vtisknout novou tvář – tvář atraktivního turistického cíle.
Most se dlouhodobě snaží zbavit nálepky čistě průmyslové lokality a Hněvín v této strategii hraje také svou klíčovou roli. Město k němu v posledních letech nepřistupuje jako k „údržbářskému problému“, ale jako k ambicióznímu projektu. Máme tu novou moderní restauraci, špičkovou kuchyni, stylovou kavárnu a opravené hradby. Další na řadě je dílna Magistra Kelleyho. Chybí však poslední dílek skládačky,kvalitní a zážitkové ubytování.
Proč chtít na hradě hotel? Odpověď je jednoduchá: chceme, aby u nás turisté zůstali. Nejen se zastavit na kávu, rozhlédnout se a odjet, ale prožít noc v historických kulisách s unikátním výhledem. Právě ubytování s přidanou hodnotou je to, co motivuje lidi strávit ve městě více dní, utratit zde peníze a odvézt si silný zážitek. To je cesta, jak posílit pozitivní obraz Mostu v očích celé republiky.
Otázkou zůstává, kde se vzalo oněch 36 milionů? Kritika je v demokracii zdravá, ale měla by se opírat o fakta. Je s podivem, kde odpůrci „vyčarovali“ částku 36 milionů korun za čtyři pokoje. Realita je však taková, že v tuto chvíli neexistuje hotový projekt, podrobná studie a samozřejmě ani výsledek výběrového řízení. Střílet od boku astronomické sumy bez znalosti dokumentace je sice mediálně vděčné, ale pro rozvoj města naprosto nekonstruktivní.
Rekonstrukce hotelových pokojů na Hněvíně není zbytečným rozmarem vedení města. Je to odvážný a logický krok, jak z naší největší dominanty vytvořit destinaci celorepublikového významu. Místo předčasného odsuzování bychom měli tuto příležitost využít. Hněvín si zaslouží být víc než jen kulisou – zaslouží si žít dnem i nocí.“