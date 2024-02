Hašení elektromobilů, posílená bezpečnost a umělá inteligence. Autodrom Most se chystá na sezónu 2024

Začátkem nového roku začaly na mosteckém okruhu práce zaměřené na další zvýšení bezpečnosti a komfortu jezdců i návštěvníků. Stavební práce budou probíhat až do konce února a poté už Autodrom Most pomalu začne vyhlížet další, špičkovým motorsportem, nabitou sezónu.

„V loňském roce jsme zaznamenali rekordní návštěvnost během mistrovství světa superbiků, které se s počtem 54 tisíc návštěvníků stalo jedním z hlavních vrcholů sezóny motorsportu v České republice. Věříme, že letos si k nám na tuto velkolepou show najde cestu ještě více fanoušků. Chceme být co nejlépe připraveni, abychom opět naplnili vysoká očekávání jezdců a týmů zvyklých na standardy předních světových okruhů,“ říká Josef Zajíček, předseda představenstva společnosti Autodrom Most.

V minulých letech byla dokončena výměna celého povrchu dráhy, a proto se letos stavební práce zaměřují na rekonstrukci a úpravy vybraných bezpečnostních zón v zatáčkách T16, T17 a T20. Další úpravy se týkají nájezdu do první zatáčky T1 s cílem zvýšit bezpečnost během intenzivního brzdění. Další velkou změnou je přestavba obrubníků v poslední pasáži okruhu a jejich výměna za jiný typ, který bude vyhovovat jak automobilům, tak motocyklům. Kromě toho jsou prováděny další práce jako například rozšíření nájezdu do boxové uličky, instalace nových automobilových zádržných systémů v zatáčce T17 a T18 a v neposlední řadě také další úprava kamerového systému, který si Autodrom sám vyvíjí. Na základě zkušeností z minulé sezóny budou doplněny dva zvětšovací monitory, které zvýší zobrazovací možnosti pro sportovní komisaře.

Loni nově nainstalovaný kamerový systém čeká letos testování umělé inteligence, která bude schopna automaticky rozpoznat například oheň nebo „nestandartní“ pohyby vozidel apod. Zároveň se také rozbíhají projekční a konstrukční práce na novém medical centru, kterého by se návštěvníci měli dočkat už v roce 2025.

„Na startovní věži nyní probíhají další úpravy, v nichž chceme zužitkovat naše zkušenosti z posledních let. Asi nejzajímavější úpravou na řídícím stanovišti bude testování umělé inteligence v kamerovém systému, která nám pomůže být efektivnější v případě nehod. Dojde také k jeho dalšímu rozšíření, na kterém spolupracujeme s místní firmou. Snažíme se naší závodní dráhu posouvat každým rokem dle nejnovějších pravidel a bezpečnostních doporučení,“ popisuje probíhající úpravy sportovní ředitel Jindřich Hrneček.

V přípravě jsou už také nová služební vozidla pro sezónu 2024. K dispozici budou dvě nová vozidla Hyundai i30 N. Tato vozidla doplní již sloužící záchranářské Hyundaie – Safety car a Medical car. Dalším novým přírůstkem okruhové flotily bude záchranářský speciál Hyundai Tucson RTP, což je vozidlo rychlé technické pomoci. Tento vůz bude prvosledové intervenční vozidlo a je určen pro prvotní zásah při závodech automobilů. Vozidlo bude vybaveno přibližně 150 kg kombinovaného hasiva (prášek, pěna, CO2) a nově také 15 kg speciálního gelového hasiva pro Li-Ion baterie. Současně bude vybaveno hydraulickým a mechanickým vyprošťovacím zařízením. Tucson RTP má na palubě samozřejmě veškeré ochranné pomůcky, vč. speciální sady pro zásah u elektromobilů.

Vedle novinek týkajících se samotného areálu běží v Mostě i speciální školící projekty. „Rozjíždíme v České republice unikátní projekt Motorsport Rescue Camp(16.18. února). Jeho cílem je školení záchranných a podpůrných složek v oblasti motorsportu tak, aby dokázaly fungovat v maximální symbióze. Je to další díl skládačky, jak posunout bezpečnost na co nejvyšší úroveň,“ vysvětluje další aktivity sportovní ředitel Jindřich Hrneček.

Autodrom Most bude letos už po čtvrté hostit mistrovství světa superbiků (19.–21. července), které se stalo pravidelnou součástí mosteckého závodního kalendáře. Vedle superbiků bude dalším vrcholem sezóny tradiční mistrovství Evropy okruhových tahačů Czech Truck Prix (30. srpna – 1. září), které opět doprovodí evropské NASCARy. Do Mostu zavítá i FIA CEZ & ESET Cup (2.–4. srpna), který představí Mistrovství ČR a Střední Evropy v závodech automobilů, Formule 4 a další automobilové série. Pro všechny milovníky historických automobilů pak bude vrcholem mostecké sezóny zářijový automobilový festival The Most CLASSIC (27.–29. září), který v sobě spojuje závody, výstavu a setkání klasických automobilů, jejich majitelů, sběratelů a fanoušků.