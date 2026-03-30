Hasiči si sáhli na dno svých sil, absolvovali drsný závod

657297355_1454646223116447_2357359864084714436_nNa centrální hasičské stanici v Ústí nad Labem proběhl brutální závod T.F.A. Borci z HZS, JSDH a SDH si sáhli na úplné dno svých sil. A to v plné výstroji, s dýchacím přístrojem na zádech a v neuvěřitelném tempu. Co všechno museli hasiči zvládnout? Nekonečné údery kladivem v hammer boxu, tahání těžké figuríny, motání hadic na čas a překonávání překážek a na závěr … vražedný výběh po schodech.
Dopoledne patřilo nadějnému dorostu a odvážným ženám, kteří předvedli úžasné výkony. Odpoledne už trať ovládli muži v kategoriích 18–34, 35–44 a 45+. Závodníky přišli osobně podpořit a ocenit jejich dřinu také hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec a primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický.
VÝSLEDKY KRAJSKÉ SOUTĚŽE HZS ÚSTECKÉHO KRAJE
Kategorie 18–34 let:
🥇 1. místo: Josef Umlauf (ÚO Chomutov)
🥈2. místo: Marek Šilhavý (ÚO Most)
🥉 3. místo: Jaroslav Kaiser (ÚO Chomutov)
Kategorie 35–44 let:
🥇 1. místo: Robin Bureš (ÚO Žatec)
🥈 2. místo: Vojtěch Dvořák (ÚO Most)
🥉 3. místo: Miroslav Fencl (ÚO Žatec)
🏆 Kategorie družstev (součet tří nejlepších časů):
🥇 1. místo: družstvo územního odboru Chomutov
🥈 2. místo: družstvo územního odboru Žatec
🥉 3. místo: družstvo územního odboru Most

