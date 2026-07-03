Havarijní cvičení v litvínovské rafinérii

Dnes se v rafinérii v Litvínově uskuteční od 9 do 11 hodin plánované havarijní cvičení.
Během něj bude simulován únik zkapalněného amoniaku při plnění železniční cisterny na výrobně čpavku. Součástí cvičení bude také nácvik záchrany zasaženého zaměstnance a zastavení úniku nebezpečné látky.
Cílem je prověřit účinnost vnitřního havarijního plánu skupiny ORLEN Unipetrol, koordinaci podnikových hasičů, provozních zaměstnanců a dalších zapojených složek při řešení mimořádné události, ověřit správnost havarijních postupů a evakuaci osob.
Během cvičení, které nepřesáhne hranice výrobního areálu, dojde k částečné evakuaci osob a mohou se ozývat výstražné signály.
Krátkodobě bude také omezen provoz na silnici I/27 vedoucí podél rafinérie v Litvínově.