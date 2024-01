Házel kameny skončil v cele

Uplynulý čtvrtek skončil v policejní cele 21etý muž, který zřejmě nepřenesl přes srdce to, že má neshody se svými rodiči. V odpoledních hodinách se posilnil alkoholem a v centru Mostu začal házet kamení do oken otce. Kámen musel hodit několikrát, protože ne vždy se trefil, kam mířil. Několika pokusy ovšem poškodil fasádu domu. Nakonec se mu podařilo rozbít i skleněnou výplň okna bytu rodičů ve druhém patře. Vzteky měl způsobit škodu na i prosklené výplni vstupních dveřích do vchodu. Policisté naštvaného syna omezili na osobní svobodě. Ten si po vystřízlivění ve zkráceném přípravném řízení na obvodním oddělení převzal sdělení podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Nezvládnuté emoce můžou stát Mostečana v případě uznání viny až rok svobody.