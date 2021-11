HC VERVA LITVÍNOV se dnes utká s HC MOTOR ČESKÉ BUDĚKOVICE, na stadion může jen tisíc lidí

POZOR! Vzhledem k mimořádným vládním opatřením a vyhlášení nouzového stavu se mění podmínky pro vstup na zimní stadion. Nově může od pátku 26. listopadu od 18:00 ZS Ivana Hlinky navštívit pouze 1000 sedících diváků.

Z důvodu nových vládních nařízení a snížení kapacity diváků na sportovních akcích se klub rozhodl zneaktivnit všechnypermanentní vstupenky, jelikož bylo do dnešního dne vydáno více permanentních vstupenek, než je povolená kapacita stadionu. Ze všech permanentních vstupenek se stanou klubové karty, klub bude po sezóně všem držitelům permanentních vstupenek kompenzovat vzniklou ztrátu, a to poměrově vzhledem k počtu utkání v době vládních omezení.

Vstupenky zakoupené v předprodeji na páteční zápas s Motorem a nedělní utkání s Vítkovicemi jsou tedy neplatné. Fanouškům, kteří si na zmíněné duely zakoupili jednorázové vstupenky, bude za nákup vrácena plná částka. O způsobu vrácení peněz za vstupenky bude klub prostřednictvím svých komunikačních kanálů fanoušky informovat v nejbližších dnech.

Pro držitele permanentních vstupenek odstartuje prodej vstupenek na utkání v pátek od 13:00 do 17:00 a v neděli od 11:00 do 15:00. Volný prodej vstupenek v pátek od 17:00 do začátku utkání a v neděli od 15:00 do začátku utkání na webu ticketing.hcverva.cz a klubových pokladnách.

Každý držitel permanentní vstupenky tak bude mít přednostní právo zakoupit si vstupenku na extraligová utkání. Pro vstup do rezervačního systému na webu ticketing.hcverva.cz je potřeba, aby každý fanoušek opsal ze své permanentní vstupenky IDa ověřovací kód. Následně bude vpuštěn do rezervačního systému, kde si může vybrat místo a zakoupit si vstupenku.

Pro následující domácí utkání budou mít možnost přednostního nákupu všichni držitelé klubových karet a neaktivních permanentních vstupenek. V případě, že se kapacita nevyprodá, tak následně odstartuje volný prodej pro všechny fanoušky.

Jakmile dojde k rozvolnění a navýšení kapacity pro sportovní akce, tak klub permanentní vstupenky všem držitelům opět aktivuje.