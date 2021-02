Česká nejvyšší soutěž vstupuje do závěrečné fáze základní části. Zhruba za měsíc už budou známí postupující do play off. Dnes, v pátek 5.2. čeká litvínovské hokejisty souboj s plzeňskou Škodovkou. Podaří se jim prolomit neúspěšnou sérii na ledě Plzně? Držte palce, začíná se v 16.30 hodin.