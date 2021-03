Litvínovští hokejisté vstupují do předkola Generali Česká pojišťovna play off Tipsport extraligy. Dnes 10. března od 17 hodin je čeká úvodní duel série s Hradcem Králové. Utkání se vysílá v přímém přenosu na O2 TV Sport. Kdo vstoupí do série vítězně?