HC VERVA OSLAVÍ osmdesátku zápasem v retro stylu

Litvínovští hokejisté odehrají 16. listopadu od 15.30 hodin retro zápas proti HC Dynamo Pardubice k příležitosti 80 let založení klubu. Utkáni se bude hrát ve speciálních dresech inspirovaných designem ze začátku osmdesátých let.
Litvínovský hokej má dlouhou a bohatou historii. Oficiální hokejový klub založili v Litvínově pod názvem Sportovní klub Stalinovy závody Horní Litvínov po skončení 2. světové války nadšenci z tehdejších Stalinových závodů, dnešního Orlen Unipetrolu. Hrálo se tenkrát na přírodním ledě bez stadionu!
Nyní, o osmdesát let později, vzdají hráči tradici litvínovského hokeje hold ve speciálních retro dresech. Oslavy ale probíhají celou letošní sezónu, vhazují se čestné buly klubovými legendami, pořádají se autogramiády, které probíhají před každým domácím utkáním. Ve spojitosti s oslavami je možné získat speciální limitovanou edici klubového merche, který připomíná osmdesátileté výročí klubu a je možné ji zakoupit ve vervashopu nebo on-line na 80 let | Fanshop HC VERVA Litvínov.
V současné době se HC Verva Litvínov potýká s finančními a tedy i existenčními problémy. Jeho další osud je navzdory fanouškovské snaze a snaze milovníků a příznivců hokeje velmi nejistý.