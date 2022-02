Hejbni Mostem! Startuje podávání návrhů

Počínaje 1. únorem mohou lidé podávat návrhy do letošního participativního rozpočtu. Elektronický formulář je aktivní.

Mostečané mohou od února do konce března podávat návrhy na vylepšení města. Oproti předcházejícím dvěma ročníkům je letos navýšen finanční budget Hejbni Mostem o 500 tisíc korun pro seniorské projekty. Celkem se tedy budou realizovat projekty až do výše 2,5 milionu korun s tím, že 2 miliony jsou určeny na realizaci návrhů Mostečanů starších 15 let nebo právnických osob se sídlem v Mostě a 0,5 milionu pro návrhy seniorů trvale žijících v zařízeních příspěvkové organizace Městská správa sociálních služeb (dále MSSS).

Každý navrhovatel může podat neomezený počet návrhů, platí ovšem, že finanční náročnost žádného z projektů nesmí překročit částku 0,5 milionu Kč včetně DPH v případě seniorů MSSS a 1 milion Kč včetně DPH v případě ostatních navrhovatelů. Projekt musí být navržen tak, aby se dal uskutečnit na veřejném prostoru, tedy na pozemku nebo v budově ve vlastnictví města Mostu. V případě projektů pro seniory se může jednat i o takzvané měkké projekty, jako jsou například vzdělávací workshopy, canisterapie apod.

Projekty je třeba podat prostřednictvím webového formuláře umístěného na internetových stránkách www.mesto-most.cz

Kdo nemá možnost vyplnit dotazník on-line, může po předchozí telefonické nebo mailové domluvě navštívit koordinátora projektu na magistrátu, který s navrhovatelem dotazník vyplní.