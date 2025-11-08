Hejtman Brabec jednal kvůli uzavírce silnice I/9: ŘSD přehodnotí stavbu s ohledem na dopady na Ústecký kraj

Nedávno oznámená dlouhodobá uzavírka silnice I/9 v úseku Svor – Nová Huť vyvolala v regionu zásadní obavy. Osm měsíců plánované omezení by mohlo výrazně narušit dopravní spojení mezi Libereckým a Ústeckým krajem s významným dopadem na Šluknovský výběžek.
Hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec kvůli situaci neprodleně jednal s generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic ČR Radkem Mátlem. Výsledkem jednání je příslib ŘSD, že se k plánované stavbě vrátí a přehodnotí jak samotný rozsah a harmonogram prací, tak i navrženou objízdnou trasu.
„Uzavírka v současném rozsahu je pro obyvatele Šluknovského výběžku nepřijatelná. Navržená objížďka zásadně prodlužuje dojezdovou dobu nejen pro běžné cestující, ale i pro složky integrovaného záchranného systému. Hrozí zpoždění zásahu zdravotnické záchranné služby, komplikace pro místní podnikatele i prodloužení doby při cestování do práce nebo do škol. To nesmíme dopustit,“ uvedl hejtman Richard Brabec.
Kraj bude dále jednat s ŘSD i dotčenými obcemi s cílem nalézt řešení, které minimalizuje negativní dopady na obyvatele.