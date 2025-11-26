Hejtman Brabec obdaroval úspěšné sportovce z Evropských her handicapované mládeže Emil Open

Evropských her handicapované mládeže Emil Open, na kterých se setkávají mladí lidé se zdravotním postižením, se letos v Brně zúčastnili i zástupci dvou organizací z regionu (Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna a Domov pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem–Všebořice).
Úspěšné sportovce přijal na úřadě hejtman Richard Brabec a se svou 1. náměstkyní Jindrou Zalabákovou jim poděkovali za skvělou reprezentaci kraje. Ústecký kraj finančně podporuje Nadaci Emil. Sport handicapovaných klientů těchto organizací má smysl.
Dalším sportovním vrcholem, na kterém se představí mladí sportovci, a kde budou bojovat o další sady medailí, budou zimní hry Emil Open, které se uskuteční od 21. do 25. ledna 2026 v jižních Čechách.