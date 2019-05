Hejtman ocení firmy a obce za společenskou odpovědnost

Ústecký kraj ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje a Radou kvality ČR vyhlašují 5. ročník soutěže „Cena hejtmana za společenskou odpovědnost“.

Do soutěže se mohou přihlásit podnikatelské subjekty (do 50, do 250 a nad 250 zaměstnanců), dále pak organizace veřejného sektoru a obce bez rozdílu velikosti. Rok od roku se prestiž soutěže zvyšuje. Svědčí o tom i nárůst přihlášených účastníků (v roce 2015 bylo 25 účastníků a vloni jich bylo již kolem 40). Členem hodnotící komise bude náměstek hejtmana Martin Klika.

„Loňského čtvrtého ročníku se účastnilo inspirujících 43 soutěžících. O tom, že je zájem o společenskou odpovědnost, svědčí i fakt, že už se nás lidi ptají, kdy už se budou moci přihlásit. A tu možnost mají od teď až do 20. června. Každý rok nás nadchnou myšlenky, které naši soutěžící zrealizovali, ať už v rámci péče o zákazníky, ochrany přírody nebo transparentní činnosti. Přispívají tak k rozvoji našeho regionu a my jim chceme poděkovat. Sdílet tyto příklady i pro ostatní. To je smyslem celé akce. A na nové soutěžící se už moc těším,“ uvedla Gabriela Nekolová, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.