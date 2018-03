Hejtman popřál Marii Machové k 103. narozeninám

V Podkrušnohorských domovech sociálních služeb, konkrétně v domově pro seniory v Teplicích U Nových lázní, oslavila Marie Machová úctyhodné 103. narozeniny. Pogratulovat jí přijel také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Mezi gratulanty nechyběl ředitel Podkrušnohorských domovů sociálních služeb Jaroslav Zeman, jeho zástupkyně Jaroslava Blaschkeová, vedoucí krajského odboru sociálních služeb Petra Lafková a také zaměstnanci domova. V současné době je Marie Machová nejstarší seniorkou v rámci domovů sociálních služeb, které zřizuje Ústecký kraj.

Marie Machová se narodila 18. března 1915 na Slovensku. Odtud se ve svých 15 letech s rodinou odstěhovala do Břežánek. Její maminka pracovala u sedláka a ona sama nastoupila do místních keramických závodů, kde pracovala až do odchodu do důchodu. Paní Marie je třiatřicet let vdovou, zažila obě světové války, monarchii i všechny prezidenty, vychovala tři děti a má sedm vnuků a několik pravnoučat a dokonce i prapravnoučat.