Hejtman: „Přál bych si, aby události holocaustu nebyly jen hodiny dějepisu…“

V ústeckém kulturním domě si žáci základních i středních škol připomněli hrůzy koncentračních a vyhlazovacích táborů. Akce se koná každoročně k připomínce a uctění památky obětem holocaustu.

Zahájení, kterého se ujal ředitel ústeckého muzea Václav Houfek, se zúčastnil také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, primátorka města Ústí nad Labem Věra Nechybová, krajský zastupitel Pavel Vodseďálek a zástupci regionálních židovských obcí.

„I dnes, více než 70 let od konce druhé světové války, je důležité si připomínat události z této doby, která se do historie zapsala jako doba zločinu proti lidskosti. Přál bych si, aby toto pro vás nebyly jenom hodiny v dějepisu, které musíte absolvovat, ale poselství vám jako mladé generaci, aby udělala vše pro to, aby se podobná historie už nikdy neopakovala,“ řekl při zahájení hejtman Oldřich Bubeníček. Po úvodních projevech měli žáci možnost zhlédnout film Olgy Sommerové Sedm světel, který vypovídá o krutosti tehdejší doby. Studenti měli možnost také diskutovat se sociologem a členem židovské obce Fedorem Gálem a s přeživšími Františkem Ledererem, který prošel tábory v Lodži i Osvětimi, i Janou Urbanovou, která prošla táborem Hagibor a byla transportována do Terezína. V loňském roce získala Cenu hejtmana v oblasti kultury. Akce se zúčastnil také předseda Židovské obce Teplice Oldřich Látal.