Hejtman předal hasičům nové čtyřkolky

Ústecký kraj zakoupil dvě speciální terénní vozidla s požární nástavbou, alternativními sněhovými pásy, radlicí a přepravním přívěsem. Nové vybavení v celkové hodnotě 3 821 160 Kč oficiálně předal hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller zřizovatelům jednotek sborů dobrovolných jednotek Ústeckého kraje – Hoře Svatého Šebestiána a Moldavě v Krušných horách.

Speciální terénní vozidla SxS typu Polaris Ranger XP1000 v požárním provedení mohou být osazeny sněhovými pásy, požární nástavbou s D programem a radlicí. K převozu jsou doplněna přívěsem za auto či cisternovou stříkačku. Cena jednoho vozidla s veškerým příslušenstvím je 1 910 580 Kč.

„V dnešní situaci vidíme, že každá technika je dobrá, nejen na požáry, ale i pro další pomoc. Tady v horách se může stát cokoli a my jsme rádi, že obce a jejich hasiči mají takové vybavení, díky kterému mohou zasahovat co nejlépe a dostanou se do míst, kam by se jinak nedostali,“ uvedl při oficiálním předání techniky v Moldavě hejtman Jan Schiller.

Předaná technika bude zařazena do aktivní služby a na výzvu krajského operačního a informačního střediska může být využita 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celém území Ústeckého kraje při řešení mimořádných událostí.

Ústecký kraj každý rok vydává na zajištění požární ochrany na svém území nemalé finanční prostředky. Ve svém dotačním titulu Program na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému vynakládá nemalé finanční prostředky na zvýšení jejich připravenosti a akceschopnosti k řešení mimořádných událostí. V loňském roce to bylo necelých 27 milionů korun a v letošním roce dokonce přes 32 milionů korun.

Ústecký kraj navíc každý rok pořizuje technické a věcné prostředky, které pak na návrh hasičského záchranného sboru s ohledem na plošné pokrytí, předává vybraným obcím. V minulosti to byly například třívrstvé zásahové ochranné oděvy, dýchací technika, požární stříkačky, speciální přívěsy pro ochranu obyvatelstva a jiné.