Hejtman vyráběl obří tatranku

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller navštívil výrobní závod společnosti Mondelēz v Lovosicích. Zde jej vedení závodu seznámilo nejen s historií a současností firmy, ale i jejími produkty a provozem. Podílel se dokonce na výrobě rekordní tatranky, která usiluje o zápis do České knihy rekordů.

Hejtmana Jana Schillera a jeho doprovod přivítali v lovosickém závodě Jarek Klimkiewicz, ředitel závodu, Petr Jansa, výrobní ředitel, a Jiří Šebek s Evou Železnou z odboru komunikace a vnějších vztahů. Ti poté návštěvu z Ústeckého kraje krátce seznámili s chodem celé společnosti i lovosického závodu a provedli ji výrobnou. Hejtman Schiller také aktivně spolupracoval na výrobě obrovské tatranky, která usiluje o zápis do České knihy rekordů. V závěru návštěvy proběhla společná diskuze o aktuálních otázkách či možnostech spolupráce.

Mondelēz International je jedním z největších výrobců cukrovinek a pečených produktů na světě. Zaměstnává 80 tisíc lidí a své produkty dováží do více než 150 zemí světa. Laskominy vyrábí ve svých závodech v České republice, Slovenské republice a v Maďarsku. Výrobní závod v Lovosicích je historicky nejstarší továrnou společnosti Mondelēz Intarnational v České republice. Zaměřuje se na výrobu sušenek a oplatek. Jeho počátky se datují do roku 1806. Závod v současné době zaměstnává více než 350 zaměstnanců a výrobky jsou vyváženy do mnoha zemí. K nejznámějším produktům, které se zde vyrábí, patří sušenky BeBe Dobré ráno a pečené krekry TUC. Pro český a slovenský trh vyrábí sušenky a oplatky Opavia, tj. Miňonky, Tatranky, Horalky, Zlaté Koka, Zlaté Esíčka a Zlaté Derby.