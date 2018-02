Henych v Modřicích bronzový, v Lize škol postupuje Janov

K turnaji nejvyšší kategorie cestovali hráči billiard – hockeye šprtce na jižní Moravu. Do Modřic vyrazili především muži a junioři, jimž šlo o první výraznější bodové zápisy do Českého poháru.

V konkurenci stovky účastníků si z mosteckých zástupců nejlépe vedl Petr Henych, který obsadil třetí příčku. Solidní výsledky zaznamenali také Ondřej Müller, Dalibor Frýba a Patrik Purket.

Hráči a hráčky žákovské věku se utkali v SVČ Most v krajském kole Ligy škol. Zvítězil tým z Janova ve složení Michal Hanko, Petr Sivák, Lukáš Gabčo. Do celostátního finále, které proběhne v dubnu v Meziboří, postupují dále ZŠ Meziboří a 4. ZŠ Most.

V nejbližším programu mají stolní hokejisté Pohár SVČ Most. Ten se uskuteční právě ve Středisku volného času v Mostě, a to v sobotu 10. února a soutěžit se bude v billiard – hockeyi šprtci a v air – hockeyi. Výsledky:

Modřický kvartál – Český pohár, kat. ČP36: 1. Vít Vondál (BHK Ice Queen Boskovice), 2. Jaroslav Frankl (BHC Dragons Modřice), 3. Petr Henych, …, 17. Ondřej Müller, 20. Dalibor Frýba, 24. Patrik Purket, 50. Michal Justra, 62. Matyáš Vaníček, 64. Jozef Matuščín, 83. Jan Matuščín (všichni BHC StarColor Most).

CorroTech Liga škol – oblastní kolo: 1. místo: ZŠ Janov A, 2. místo: ZŠ Meziboří, 3. místo: 4. ZŠ Most, 4. místo: 18. ZŠ Most, 5. místo: ZŠ Janov B, 6. místo: 15. ZŠ Most, 7. místo: 3. ZŠ Chomutov A, 8. místo: 3.ZŠ Chomutov B.