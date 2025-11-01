Herec z Mostu je nominovaný na Thalii, rozhodne se 1. listopadu

Již po třicáté druhé se budou udělovat Ceny Thalie. Na slavnostním cereminiálu, který se uskuteční 1. listopadu od 20 hodin v Národním divadle v Praze, má želízko v ohni i město Most. Herce mosteckého divadla Marcela Rošetzkého za mimořádný výkon v roli Sládka v inscenaci Audience Václava Havla. Přímý přenos bude vysílat ČT 1.
Vyhlášeno bude 20 laureátů, kteří obdrží Cenu Thalie 2025. Herec Marcel Rošetzký byl za svou roli zařazen odbornou porotou Herecké asociace zařazen do užší nominace. Kultovní hra Audience, režírovaná Vítězslavem Větrovcem, získala na mostecké scéně novou, aktuální podobu, která diváky i kritiky překvapila svou naléhavostí a pravdivostí. „Přiznám se, že když jsme se jeli podívat na Audienci do Mostu, tak jsme si od té inscenace moc neslibovali. Audience nás ale naprosto uchvátila, protože úplně zbořila legendu, která kolem té hry je. A to je především zásluhou právě Marcela Rošetzkého, protože on Sládka hraje jako pragmatika, který se snaží nějak v tom světě přežít. Jeho výkon je velmi přesvědčivý a jasný a vy jste pouze krok od toho, že si řeknete – vždyť on má vlastně pravdu. Postavu Sládka dokáže obhájit a konfrontace funguje spíš s videonahrávkami z té doby. On ‚bohužel‘ ukazuje, jak strašně aktuální je. Ukazuje, co všechno jsme zapomněli, co všechno jsme ochotni přijmout a kam jsme se neposunuli,“ řekla k výběru Marcela Rošetzkého předsedkyně činoherní poroty Jana Paterová.
„Nominace Marcela Rošetzkého potvrzuje dlouhodobě vysokou uměleckou úroveň mosteckého souboru i odvahu přistupovat k české klasice s novou interpretací. Audienci hrajeme na jevišti Divadla rozmanitostí a od své premiéry 21. února 2025 sklízí výjimečné ohlasy u diváků i odborné veřejnosti,“ uvedl ředitel Městského divadla v Mostě Filip Nuckolls. Nejbližší reprízy jsou 3. a 17. listopadu od 19:00 hodin na jevišti Divadla rozmanitostí a 11. listopadu v Činoherním klubu, kde se Audience představí širšímu publiku i zástupcům odborné veřejnosti.
Marcel Rošetzký je divadelní, filmový i televizní herec. Aktuálně působí jako sólista činohry Městského divadla v Mostě, kde se na jevišti tehdejšího Divadla pracujících poprvé objevil v roce 1986. Diváci ho mohli vidět v pohostinských rolích v Městských divadlech pražských, Divadla Radka Brzobohatého, Divadla Na Jezerce či Divadle Metro. Objevil se v populárních seriálech Chlapci a chlapi, Hospoda a Most.
Kdo zabojuje o Thalii?
Petr Panzenberger – Studio G. Ostrava za roli Romana v inscenaci Perníkář
Tomáš Šulaj – Národní divadlo Brno za roli Borise Berezovskijho v inscenaci Vlastenci.
Marcel Rošetzký – Městské divadlo v Mostě za roli Sládka v Inscenaci Audience