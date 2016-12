Hipodrom plánuje více dostihů

Na mosteckém hipodromu se plánují pro příští sezónu změny a novinky. Kromě personálních změn ve společnosti se chystá více dostihů. Ve hře je i otázka změny směru dostihové dráhy.

Už za necelý týden se bude konat valná hromada akciové společnosti Hipodrom Most, kterou z větší části vlastní nový majitel, Jiří Charvát. Významný podíl má ve společnosti ale také město Most. „Plánovaná valná hromada se bude týkat personálních záležitostí. Ze strany druhého akcionáře budou doplněni noví zástupci do dozorčí rady,“ informoval na tiskové konferenci mostecký primátor Jan Paparega. Mimo jiné prozradil novinky pro příští dostihovou sezonu. „V příštím roce se na hipodromu uskuteční minimálně šest dostihových dní. Uvažuje se o osmi, ale nyní je už šest jistých,“ řekl primátor. Dostihové termíny ale ještě nejsou naplánované. „Dávají se teprve dohromady,“ komentoval primátor. Město chce s hipodromem jednat také o chystaných avizovaných změnách v dostihovém areálu. „Pokud jde například o avizované otočení dostihové dráhy, o tom jsme zatím nejednali. Máme to ale v úmyslu,“ ujistil Jan Paparega.

Dostihovou dráhu má v plánu změnit nový a zároveň většinový vlastník hipodromu z toho důvodu, že cílová rovina závodiště je orientována opačně, než by podle standardů měla být. „Koně musí dobíhat do cíle buď po rovině, nebo mírně do kopce. A v Mostě má cílová rovina velké snížení. Dobíhat do cíle z kopce je pro koně hodně špatné,“ je přesvědčen většinový majitel hipodromu Jiří Charvát. Ten mimo jiné také prohlásil, že je jeho cílem změnit mostecký hipodrom na korektní evropské závodiště, přičemž otočení směru běhání je jednou z podmínek. V souvislosti se změnou směru dostihové dráhy by bylo ale zapotřebí také vybudování nové tribuny v cíli, rozhodcovské věže a vážnice pro žokeje. Předpokládané investice by pak činily kolem patnácti milionů korun.