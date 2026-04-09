Hipodrom slibuje 11. dubna na dostihové dráze napínavé souboje

Do sobotního dostihu na mosteckém Hipodromu je přihlášeno 85 koní, což je o 2 více než v loňském roce. Do hlavního dostihu 52. Memoriálu Rudolfa Deyla míří 11 klisen. Vloni tento dostih vyhrála LADA. Letošní favoritkou je však Cath Hoche, klisna, která ve dvouleté kariéře absolvovala 8 startů a 4x vyhrála.
Poslední vítězství získala na zdejší dráze v Ceně zimního favorita s Adamem Florianem. Tentokrát bude v jejím sedle Tomáš Lukášek, který s ní loni vyhrál Gerschův Memorial. Adam Florian bude v sedle druhé favoritky, vítězky Ceny zimní královny Josefovy. Do boje o vítězství mohou určitě zasáhnout i dvojnásobná vítězka ze 3 startů Louboutine, druhá z Ceny zimního favorita Mia Sally a Winter´s Way. Souboj to bude opět napínavý, tak v sobotu 11. dubna od 13.30 hodin buďte u toho!