Historik bude 29. ledna vyprávět o přesunu mosteckého kostela

Historik novodobých dějin Dominik Marek představil na konci loňského roku svou první publikaci „Padesát let od zázraku na kolejích: Vzpomínky pamětníků na přesun děkanského kostela v Mostě“.
Ve své přednášce, která se uskuteční 29. ledna od 17 hodin v mosteckém muzeu, se znovu vrátí k mimořádné technické operaci přesunu kostela Nanebevzetí Panny Marie v roce 1975 a nabídne posluchačům řadu informací, které se do publikace nevešly. Vychází přitom z rozhovorů s pamětníky, archivních dokumentů i dobových fotografií, jež společně vytvářejí plastický obraz doby, kdy se město Most dramaticky proměňovalo.
Novinkou letošního roku je nutnost registrace účasti, a to z důvodu omezené kapacity jednotlivých akcí. Svoji účast registrujte nejpozději do 25. ledna na emailu: marek.d@omgm.cz. Sledujte web, FB i IG Oblastního muzea a galerie Most.