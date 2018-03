Hlas pro stavbu století: Děkanský kostel, Fláje nebo Koldům?

Od dubna bude mít veřejnost možnost hlasovat v anketě o stavbě století. Tři památky ze sta vytipovaných z celé České a Slovenské republiky jsou z okresu Most.

Ústecký kraj podpořil projekt České komory autorizovaných inženýrů a techniků ke100. výročí vzniku Československa „České a slovenské stavby století.“ Ústecký kraj nominoval dvacet staveb v Ústeckém kraji. Komora poté vybrala čtyři, z nichž ale tři jsou z okresu Most. Jedná se o Přehradu Fláje, Koldům v Litvínově, Přesun kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě a Masarykovo zdymadlo na Střekově. Pokud některá z těchto památek získá ze sta ostatních objektů největší počet hlasů, bude vyhlášena jako stavba století. „V dubnu bude spuštěna anketa hlasování veřejnosti. O podrobnostech, kde a jak hlasovat, budeme včas informovat. Po hlasování, které bude ukončeno v září a anketa bude vyhodnocena, bude připravena k vydání publikace a putovní výstava České a slovenské stavby století,“ informovala Eva Hladká z Oblastního muzea v Mostě. Podpořit hlasování budou moci i žáci a studenti na školách, prostřednictvím webu a Facebooku. „Je myslím velmi důležité vysvětlovat, proč jsou ‚naše‘ stavby jedinečné a podporovat tak hrdost, že ze všech dvaceti nominovaných staveb z celého kraje byly vybrány tři právě z Mostecka,“ uvedla Eva Hladká a podotkla: „Výsledkem bude žebříček staveb století. Kdybychom měli nějaké místo na předních příčkách, tak by to bylo úžasné. Jde o zviditelnění a pospojování lidí, aby byli hrdí na to, co se tady stavělo.“

V souvislosti s projektem staveb století připravilo mostecké muzeum na 21. duben celodenní autobusovou exkurzi po třech navržených stavbách z okresu Most. Součástí budou exkurze a průvodcovské služby ve všech objektech zdarma, účastníci exkurze zaplatí jen přepravu. „Na Flájích nás čeká exkurze do útrob přehrady, připraven je výklad pracovníka Povodí Ohře, pak budeme pokračovat na Koldům, kde máme dojednáno, že nás provedou celým objektem i technických zázemím. Myslím, že stojí za to toto vidět. Půjde se i do některých volných bytů, na střechu atd. Dohodnuta je i prohlídka přesunutého kostela s promítáním filmu o transferu kostela,“ prozradila Eva Hladká, co účastníky exkurze rámcově čeká a na co se mohou těšit.