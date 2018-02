Hlasování o Rákosníčkovo hřiště finišuje – kde je Most?

Do konce hlasování o „Rákosníčkovo hřiště“, které spustila společnost Lidl, zbývá zhruba týden. Finální desítka měst, která získají dětské hřiště za 1,5 milionu, stále není jasná. Most v ní ale ZATÍM není.

Lidé mohou hlasovat každý den až do 28. 2. jak na www.lidl-rakosnickova-hriste.cz, tak i na Facebooku Lidl Česká republika. Pořadí měst je možné díky systému hlasování ovlivnit až do poslední chvíle. Město Most je na získání hřiště žhavým adeptem. Rákosníčkovo hřiště mohou totiž získat města či městské části, v jejichž blízkosti se nachází prodejna Lidl a Rákosníčkovo hřiště tam ještě nestojí. Stačí jediné – získat největší počet hlasů. Všechny hlasy se budou sčítat. Každý hlasující může každý den odevzdat dva hlasy. Na webu projektu je možné sledovat průběžné výsledky hlasování, které se pravidelně aktualizují k 16. hodině. Rákosníčkova hřiště začal Lidl stavět před šesti lety. O hřiště je stále velký zájem.

Dětská hřiště se symbolem pohádkového Rákosníčka nabízí dětem velkou prolézačku, pískoviště, šikmou horolezeckou stěnu, lanovou překážku a nechybí ani kolotoč nebo různé druhy houpaček, novinkou je houpačka pro nejmenší děti. Klidovou zónu doplňuje domeček. Celé hřiště je oplocené a poskytuje dostatek laviček a zpevněnou plochu pro kočárky.

Ke dni 21. 2. dopoledne vypadal stav hlasování takto:

1. Česká Lípa 14 722

2. Třinec 11 151

3. Kolín 2 725

4. Most 1 119