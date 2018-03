Hlasování o Rákosníčkovo hřiště skončilo – Most ani Litvínov mezi vítězi není

Celý únor měli obyvatelé Mostu a Litvínova možnost zasíláním elektronických hlasů bojovat o 10 moderních Rákosníčkových hřišť. Mezi vítězi tato města bohužel nejsou. Lidé poslali málo hlasů.

O vítězích rozhodlo více než 360 000 hlasů. Jak to dopadlo?

Kategorie 1: Vimperk, Bystřice pod Hostýnem, Mikulov

Kategorie 2: Havlíčkův Brod, Žatec, Pelhřimov

Kategorie 3: Česká Lípa, Třinec

Kategorie 4: Praha (K Barrandovu), Brno (Žebětínská)

To jsou vítězná města a městské části, ve kterých během jara a léta vyroste nové hřiště s pohádkovou postavou Rákosníčka v hodnotě 1,5 milionu korun. Hřiště postaví společnost Lidl a věnuje je městu či městské části do správy. Hlasovat mohli lidé od 1. do 28. února na webových stránkách a na Facebooku společnosti. Hlas mohli poslat všem městům či městským částem, kde se nachází prodejny Lidl, a Rákosníčkovo hřiště tam ještě nestojí. Lidé mohli každý den na webu sledovat aktualizované výsledky hlasování.

Letos rozhodlo o vítězích na 360 000 hlasů, což je o více než 100 000 hlasů více než minulý rok. Zaznamenali jsme dokonce rekord v počtu hlasů – o vítězství Havlíčkova Brodu rozhodlo neuvěřitelných 35 018 hlasů. „Velmi nás těší, že se projekt již 7. rokem těší velké pozornosti a zájmu veřejnosti. Výsledky to jen dokládají,“ komentuje Zuzana Holá, tisková mluvčí Lidlu. „Vždy máme radost, když se dozvíme, co vše ve městech lidé pro vítězství dělají, například tisknou propagační materiály, natáčejí videa, nacvičují divadelní představení apod.,“ dodává.

Za uplynulých pět let postavila společnost Lidl již 79 hřišť. Společně s posledním hřištěm z loňského roku, jehož realizace byla z administrativních důvodů posunuta, tak jejich počet letos rozšíří na celkových 90.